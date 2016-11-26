Новини Кіровограда - Єлисаветградський тиждень

Сім кіровоградських шкіл отримали новорічні подарунки для кабінетів фізики

Автор: Адміністратор. Категорія Соціум.

Новорічні подарунки отримали сім шкіл у обласному центрі: для кабінетів фізики за кошти освітньої субвенції було придбане нове сучасне навчальне обладнання.

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У Новоукраїнському районі затримали крадія транспортних засобів, який переховувався від поліції

Автор: Адміністратор. Категорія Соціум.

23-річний житель Добровеличківського району вчинив 3 незаконні заволодіння транспортними засобами та крадіжку. Чоловікові загрожує до 8 років перебування за ґратами.

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Акт вандалізму у Світловодську: невідомі познущались з головної ялинки міста

Автор: Адміністратор. Категорія Соціум.

Уночі у Світловодську вандали викрали з головної ялинки міста велику кількість прикрас, викрутили лампочки на гірляндах та зіпсували декорації.

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П'яний дебошир на Кіровоградщині ледве не забив до смерті односельця через ревнощі

Автор: Адміністратор. Категорія Соціум.

Завдяки оперативному реагуванню поліцейських та вчасно наданій медичній допомозі, 40-річному потерпілому вдалося врятувати життя.

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У Кіровограді обговорили проблеми ромів

Автор: Адміністратор. Категорія Соціум.

У Кіровоградській міській раді відбувся круглий стіл за участі віце-президента Міжнародної благодійної організації "Ромський жіночий фонд "Чіріклі" Земфіри Кондур, представників ромських громадських організацій та спеціалістів відділу сім’ї та молоді ї міської ради.

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