Новини Кіровограда - Єлисаветградський тиждень

З'явилось відео, як паплюжили борд з прапором України у Кіровограді (ВІДЕО)

Автор: Week.kr.ua. Категорія Соціум.

У розпорядження "Єлисаветградського тижня" передали відео з камер спостереження, на якому чітко видно як паплюжили борд з прапором України та написом "Єлисаветград".

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Комунальники Кіровограда готові до боротьби зі снігом та просять не лишати автівки на узбіччі

Автор: Адміністратор. Категорія Соціум.

На випадок нестачі машин, міська влада уклала договори з приватними підприємствами про надання ними необхідної техніки.

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На Кіровоградщині затримали рибалку-браконьєра (ФОТО)

Автор: Адміністратор. Категорія Соціум.

Факт правопорушення на острові Цибульницької затоки Кременчуцького водосховища було задокументовано під час спільного рейду 4 січня. У чоловіка вилучено більше 90 штук риби загальною вагою 82 кг та 3 риболовецькі сітки.

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На Кіровоградщині обмежено рух транспортних засобів у зв'язку із погодними умовами

Автор: Адміністратор. Категорія Соціум.

У зв'язку із значним погіршенням погодних умов, вдень 6 та протягом доби 7 січня на території Кіровоградської області очікуються складні погодні умови: сильний сніг, місцями дуже сильний, сильна хуртовина.

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Виїзд із Кіровограда може бути обмеженим у звязку із погодними умовами

Автор: Адміністратор. Категорія Соціум.

З метою недопущення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із ускладненням руху вантажного та пасажирського транспорту під час ожеледиці, хуртовини чи снігових заметів, виїзд із обласного центру може бути обмеженим.

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