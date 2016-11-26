Новини Кіровограда - Єлисаветградський тиждень

Де можна буде зігрітись на Кіровоградщині під час холодів
Перелік місць розташування стаціонарних пунктів обігріву на території Кіровоградської області, за інформацією прес-служби Кіровоградської ОДА.
Перелік місць розташування стаціонарних пунктів обігріву на території Кіровоградської області, за інформацією прес-служби Кіровоградської ОДА.
Новорічні подарунки отримали сім шкіл у обласному центрі: для кабінетів фізики за кошти освітньої субвенції було придбане нове сучасне навчальне обладнання.
Особовий склад Управління патрульної поліції обласного центру переведений на посилений режим несення служби.
23-річний житель Добровеличківського району вчинив 3 незаконні заволодіння транспортними засобами та крадіжку. Чоловікові загрожує до 8 років перебування за ґратами.
Уночі у Світловодську вандали викрали з головної ялинки міста велику кількість прикрас, викрутили лампочки на гірляндах та зіпсували декорації.
Завдяки оперативному реагуванню поліцейських та вчасно наданій медичній допомозі, 40-річному потерпілому вдалося врятувати життя.
Мешканці м-рну Завадівка у Кіровограді сплачуватимуть за послуги водопостачання на одному рівні з жителями інших мікрорайонів обласного центру.
Шестирічнoму Серафиму Андрюнину на завтра термінoвo пoтрібні дoнoри з ІІ групoю крoві резус мінус.
Близькo 400 поліціянтів щoденнo заступатимуть дo oхoрoни правoпoрядку на Кіровоградщині.
У Кіровоградській міській раді відбувся круглий стіл за участі віце-президента Міжнародної благодійної організації "Ромський жіночий фонд "Чіріклі" Земфіри Кондур, представників ромських громадських організацій та спеціалістів відділу сім’ї та молоді ї міської ради.
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