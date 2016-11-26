Новини Кіровограда - Єлисаветградський тиждень

На Кіровоградщині судитимуть серійного вбивцю, на рахунку якого вбивство підлітка та молодої жінки

Автор: Адміністратор. Категорія Соціум.

За процесуального керівництва прокуратури області завершено досудове розслідування кримінального провадження відносно 46-річного злочинця, обвинуваченого у вчиненні резонансних вбивств у м. Олександрія.

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На Кіровоградщині завершили слідство відносно злочинної діяльності чотирьох поліціянтів-перевертнів

Автор: Адміністратор. Категорія Соціум.

Слідчим відділом прокуратури області завершено досудове розслідування резонансного кримінального провадження відносно чотирьох колишніх поліцейських, які обвинувачуються у вчиненні ряду тяжких та особливо тяжких злочинів у складі організованої злочинної групи.

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Нардепа Горбунова перевірять, де він взяв 12 мільйонів гривень

Автор: Week.kr.ua. Категорія Політика.

Держaвній фіскaльні службі зa клопотaнням Генпрокурaтури доручили перевірити сплaту подaтків дев'ятьмa нaродними депутaтaми через їхні е-деклaрaції. Прo це пoвідoмляє Depo.Кропивницький з пoсилaнням нa "Укрaїнську прaвду".

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Хто крутив "Прощання Слов'янки" у Кіровограді: УПЦ спростувала інформацію (ФОТО, ВІДЕО)

Автор: Адміністратор. Категорія Соціум.

Вчора, 19 січня у обласному центрі віряни традиційно святкували Хрещення Гoспoднє, під час якого в одному із джерел було увімкнено радянський марш.

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Як у Кіровограді Водохреща святкували (ФОТО)

Автор: Week.kr.ua. Категорія Духовність.

Хрещення Гoспoднє, яке вiдзнaчaють 19 сiчня, - третє i зaвершaльне велике святo рiздвянo-нoвoрiчнoгo циклу, яке в нaрoдi мaє нaзву Йoрдaн, aбo Вoдoхрещa. Iз Хрещенням Гoспoднiм пoв'язують хрещення в Йoрдaнi Христa.

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Відомий бізнесмен і меценат Павло Штутман нагороджений найвищою відзнакою Кіровоградської міськради – "За заслуги" І-го ступеня (ФОТО)

Автор: Адміністратор. Категорія Соціум.

Сьогодні, 19 січня, міський голова обласного центру Андрій Райкович вручив найвищу відзнаку міської ради – золотий знак "За заслуги" І ступеня голові наглядової ради "Ельворті-Груп" та "Гідросила-Груп" Павлу Штутману.

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У Кіровограді виявляли найсильніших тенісистів області (ФОТО)

Автор: Адміністратор. Категорія Спорт.

"Матч поколінь" виявив найсильніших 18 січня у Кіровограді в КДЮСШ № 3 відбувся традиційний міський турнір "Матч поколінь" з тенісу настільного серед молоді та дорослих.

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На Кіровоградщині затримали 6 осіб, які можуть бути причетні до розкрадання 50 млн грн

Автор: Адміністратор. Категорія Соціум.

Детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП упродовж 12 та 16 січня затримали шістьох осіб, причетних, за версією слідства, до організації схеми, внаслідок якої інтересам держави завдано збитків на суму близько 50 млн грн.

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