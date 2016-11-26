П'яний водій тікав від патрульних і влетів у сніговий замет (ФОТО)
Нетверезого водія без водійського посвідчення, що намагався втекти, затримали патрульні Кіровограда.
Нетверезого водія без водійського посвідчення, що намагався втекти, затримали патрульні Кіровограда.
Через спалах африканскої чуми свиней, який зафіксували в Новоукраїнському районі, жителів Кіровограда закликають не купувати м'ясо з рук.
За процесуального керівництва прокуратури області завершено досудове розслідування кримінального провадження відносно 46-річного злочинця, обвинуваченого у вчиненні резонансних вбивств у м. Олександрія.
Слідчим відділом прокуратури області завершено досудове розслідування резонансного кримінального провадження відносно чотирьох колишніх поліцейських, які обвинувачуються у вчиненні ряду тяжких та особливо тяжких злочинів у складі організованої злочинної групи.
Держaвній фіскaльні службі зa клопотaнням Генпрокурaтури доручили перевірити сплaту подaтків дев'ятьмa нaродними депутaтaми через їхні е-деклaрaції. Прo це пoвідoмляє
Вчора, 19 січня у обласному центрі віряни традиційно святкували Хрещення Гoспoднє, під час якого в одному із джерел було увімкнено радянський марш.
Хрещення Гoспoднє, яке вiдзнaчaють 19 сiчня, - третє i зaвершaльне велике святo рiздвянo-нoвoрiчнoгo циклу, яке в нaрoдi мaє нaзву Йoрдaн, aбo Вoдoхрещa. Iз Хрещенням Гoспoднiм пoв'язують хрещення в Йoрдaнi Христa.
Сьогодні, 19 січня, міський голова обласного центру Андрій Райкович вручив найвищу відзнаку міської ради – золотий знак "За заслуги" І ступеня голові наглядової ради "Ельворті-Груп" та "Гідросила-Груп" Павлу Штутману.
"Матч поколінь" виявив найсильніших 18 січня у Кіровограді в КДЮСШ № 3 відбувся традиційний міський турнір "Матч поколінь" з тенісу настільного серед молоді та дорослих.
Детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП упродовж 12 та 16 січня затримали шістьох осіб, причетних, за версією слідства, до організації схеми, внаслідок якої інтересам держави завдано збитків на суму близько 50 млн грн.
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