Новини Кіровограда - Єлисаветградський тиждень

Для поранених у зоні АТО кіровоградські волонтери збирають ковдри
Адміністратор волонтерської організації "Тільки разом ми Сила" пані Тетяна збирає ковдри для поранених у зоні АТО.
Адміністратор волонтерської організації "Тільки разом ми Сила" пані Тетяна збирає ковдри для поранених у зоні АТО.
Заступник Міністра юстиції України Павло Мороз зустрівся з селянами, що заявили про факт рейдерського захоплення їхньої землі у Кіровоградській області.
Сьогодні, 01 лютого, із обласного центру відправляється перший автомобіль із гуманітарною допомогою мешканцям Авдіїївки, які опинилися у складній ситуації через обстріли російськими найманцями житлових кварталів і об’єктів життєзабезпечення міста.
Семирічна танцівниця зразкового хореографічного ансамблю "Медея" дитячо-юнацького клубу "Гермес" відділу сім’ї та молоді міської ради Вероніка Козирева успішно виступила у Міжнародному конкурсі-фестивалі "Tavria Janan Festival - 2017".
Кривдником 88-річної потерпілої виявився 24-річний раніше судимий житель Кіровограда.
Сьогодні, 30 січня, близько 10.45 мешканці Благовіщенського району Кіровоградської області повністю перекрили рух на автомобільный дорозі М-05 Київ – Одеса поблизу села Луполово, км 274, шляхом безперервного руху по пішоходному переходу.
Заступника прокурора Кіровоградщини Олексія Варакіна затримано під час передачі хабара військовому прокурору.
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) прийняла резолюцію "Про функціонування демократичних інститутів в Україні". Документ був прийнятий за підсумками роботи моніторингової групи, яка спостерігала за українськими реформами кілька років. Її представляли депутати з Німеччини та Італії. Про це повідомляє "
Сьогодні, 27 січня, пройшли установчі збори для формування складу Громадської ради при Головному управлінні ДФС у Кіровоградській області.
Сьогодні, 27 січня, у Кіровограді вшанували пам’ять жертв Голокосту: ця трагедія в часи Другої світової війни забрала життя у понад 6 мільйонів жертв.
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