Новини Кіровограда - Єлисаветградський тиждень

З'явилось відео, як паплюжили борд з прапором України у Кіровограді (ВІДЕО)
У розпорядження "Єлисаветградського тижня" передали відео з камер спостереження, на якому чітко видно як паплюжили борд з прапором України та написом "Єлисаветград".
У розпорядження "Єлисаветградського тижня" передали відео з камер спостереження, на якому чітко видно як паплюжили борд з прапором України та написом "Єлисаветград".
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