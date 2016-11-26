Новини Кіровограда - Єлисаветградський тиждень

У Мін’юсті перевірять інформацію щодо рейдерського захоплення землі на Кіровоградшині (ФОТО)

Автор: Адміністратор. Категорія Соціум.

Заступник Міністра юстиції України Павло Мороз зустрівся з селянами, що заявили про факт рейдерського захоплення їхньої землі у Кіровоградській області.

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До Авдіївки відправлять три тонни гуманітарної допомоги з Кіровограда

Автор: Адміністратор. Категорія Соціум.

Сьогодні, 01 лютого, із обласного центру відправляється перший автомобіль із гуманітарною допомогою мешканцям Авдіїївки, які опинилися у складній ситуації через обстріли російськими найманцями житлових кварталів і об’єктів життєзабезпечення міста.

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Юна кіровоградська танцівниця перемогла у Міжнародному хореографічному конкурсі

Автор: Адміністратор. Категорія Соціум.

Семирічна танцівниця зразкового хореографічного ансамблю "Медея" дитячо-юнацького клубу "Гермес" відділу сім’ї та молоді міської ради Вероніка Козирева успішно виступила у Міжнародному конкурсі-фестивалі "Tavria Janan Festival - 2017".

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На Кіровоградщині мітингувальники перекрили автомобільний шлях міжнародного значення

Автор: Адміністратор. Категорія Соціум.

Сьогодні, 30 січня, близько 10.45 мешканці Благовіщенського району Кіровоградської області повністю перекрили рух на автомобільный дорозі М-05 Київ – Одеса поблизу села Луполово, км 274, шляхом безперервного руху по пішоходному переходу.

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Перейменування Кіровограда можуть переглянути? ПАРЄ вимагає змінити закон про декомунізацію

Автор: Week.kr.ua. Категорія Соціум.

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) прийняла резолюцію "Про функціонування демократичних інститутів в Україні". Документ був прийнятий за підсумками роботи моніторингової групи, яка спостерігала за українськими реформами кілька років. Її представляли депутати з Німеччини та Італії. Про це повідомляє "Страна.UA".

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