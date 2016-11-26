Новини Кіровограда - Єлисаветградський тиждень

За минулу добу обласні рятувальники визволили із снігового полону 9 автівок (ФОТО)

Автор: Адміністратор. Категорія Соціум.

За минулу добу 12-13 січня фахівці Служби порятунку Кіровоградської області 9 разів виїжджали для надання допомоги водіям автомобілів, які потрапили на ускладнені ділянки дороги.

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Чоловік намагався стрибнути з мосту на Ковалівці через самотність

Автор: Адміністратор. Категорія Соціум.

Сьогодні, близько 13-ї години, патрульні отримали інформацію, про те, що невідомий громадянин намагається стрибнути з мосту на вулиці Вокзальній. Екіпаж миттєво прибув на місце події.

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Містяни, які наполягають на тому, що вони єлисаветградці ‒ на правильному шляху, ‒ історик

Автор: Адміністратор. Категорія Соціум.

Вигадувати нові назви міста аби довести українськість нашого регіону немає жодного сенсу. Про це заявила під час загальноміських громадянських зборів історик Ольга Скороход.

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На Кіровоградщині через спалах африканської чуми ліквідoвано майже 400 свиней

Автор: Адміністратор. Категорія Соціум.

Вчора, 11 січня, під керівництвом заступника голови облдержадміністрації Андрія Коломійцева відбулося засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії у зв’язку із масовим захворювання на африканську чуму свиней у Новоукраїнському районі.

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Найкращим підрозділам поліції Кіровоградської області вручили подяки (ФОТО)

Автор: Адміністратор. Категорія Соціум.

Заохочення начальникам відповідних колективів вручили на розширеній нараді за підсумками роботи 2016 року, яка відбулася 11 січня в обласному главку.

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У Кіровограді презентували календар "Леді Єлисаветграда: Міфічні перетворення" (ФОТО)

Автор: Адміністратор. Категорія Культура.

12 образів, які підкреслюють красу українських жінок, а разом з тим і особливість кожного місяця, презентували у галереї "Єлисаветград".

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З 15 січня буде продовжено щоденне курсування електропотягу "Знам’янка-Помічна"

Автор: Адміністратор. Категорія Соціум.

Згідно з інформацією департаменту інфраструктури та промисловості ОДА, з 15 січня поточного року продовжено щоденне курсування електропотягу № 6331/6334 "Знам’янка-Помічна" до станції Олександрія у складі 8 вагонів.

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