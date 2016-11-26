Новини Кіровограда - Єлисаветградський тиждень

У жителя Кіровоградщини вилучили два кілограми коноплі (ФОТО)
За попередніми даними, загалом громадяни зберігали вдома близько 2 кілограмів нарковмісних рослин, які вилучено та направлено на експертизи.
За попередніми даними, загалом громадяни зберігали вдома близько 2 кілограмів нарковмісних рослин, які вилучено та направлено на експертизи.
За минулу добу 12-13 січня фахівці Служби порятунку Кіровоградської області 9 разів виїжджали для надання допомоги водіям автомобілів, які потрапили на ускладнені ділянки дороги.
Сьогодні, близько 13-ї години, патрульні отримали інформацію, про те, що невідомий громадянин намагається стрибнути з мосту на вулиці Вокзальній. Екіпаж миттєво прибув на місце події.
Вигадувати нові назви міста аби довести українськість нашого регіону немає жодного сенсу. Про це заявила під час загальноміських громадянських зборів історик Ольга Скороход.
Вчора, 11 січня, під керівництвом заступника голови облдержадміністрації Андрія Коломійцева відбулося засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії у зв’язку із масовим захворювання на африканську чуму свиней у Новоукраїнському районі.
Заохочення начальникам відповідних колективів вручили на розширеній нараді за підсумками роботи 2016 року, яка відбулася 11 січня в обласному главку.
Завтра, 13 січня, "Кіровоградобленерго" проводитиме планове відключення електропостачання в обласному центрі.
За прогнозами синоптиків вже сьогодні, 11 січня на території Кіровоградської області очікується погіршення погодних умов.
12 образів, які підкреслюють красу українських жінок, а разом з тим і особливість кожного місяця, презентували у галереї "Єлисаветград".
Згідно з інформацією департаменту інфраструктури та промисловості ОДА, з 15 січня поточного року продовжено щоденне курсування електропотягу № 6331/6334 "Знам’янка-Помічна" до станції Олександрія у складі 8 вагонів.
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