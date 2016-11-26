Новини Кіровограда - Єлисаветградський тиждень

Хто крутив "Прощання Слов'янки" у Кіровограді: УПЦ спростувала інформацію (ФОТО, ВІДЕО)

Автор: Адміністратор. Категорія Соціум.

Вчора, 19 січня у обласному центрі віряни традиційно святкували Хрещення Гoспoднє, під час якого в одному із джерел було увімкнено радянський марш.

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Як у Кіровограді Водохреща святкували (ФОТО)

Автор: Week.kr.ua. Категорія Духовність.

Хрещення Гoспoднє, яке вiдзнaчaють 19 сiчня, - третє i зaвершaльне велике святo рiздвянo-нoвoрiчнoгo циклу, яке в нaрoдi мaє нaзву Йoрдaн, aбo Вoдoхрещa. Iз Хрещенням Гoспoднiм пoв'язують хрещення в Йoрдaнi Христa.

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Відомий бізнесмен і меценат Павло Штутман нагороджений найвищою відзнакою Кіровоградської міськради – "За заслуги" І-го ступеня (ФОТО)

Автор: Адміністратор. Категорія Соціум.

Сьогодні, 19 січня, міський голова обласного центру Андрій Райкович вручив найвищу відзнаку міської ради – золотий знак "За заслуги" І ступеня голові наглядової ради "Ельворті-Груп" та "Гідросила-Груп" Павлу Штутману.

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У Кіровограді виявляли найсильніших тенісистів області (ФОТО)

Автор: Адміністратор. Категорія Спорт.

"Матч поколінь" виявив найсильніших 18 січня у Кіровограді в КДЮСШ № 3 відбувся традиційний міський турнір "Матч поколінь" з тенісу настільного серед молоді та дорослих.

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На Кіровоградщині затримали 6 осіб, які можуть бути причетні до розкрадання 50 млн грн

Автор: Адміністратор. Категорія Соціум.

Детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП упродовж 12 та 16 січня затримали шістьох осіб, причетних, за версією слідства, до організації схеми, внаслідок якої інтересам держави завдано збитків на суму близько 50 млн грн.

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За минулу добу обласні рятувальники визволили із снігового полону 9 автівок (ФОТО)

Автор: Адміністратор. Категорія Соціум.

За минулу добу 12-13 січня фахівці Служби порятунку Кіровоградської області 9 разів виїжджали для надання допомоги водіям автомобілів, які потрапили на ускладнені ділянки дороги.

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Чоловік намагався стрибнути з мосту на Ковалівці через самотність

Автор: Адміністратор. Категорія Соціум.

Сьогодні, близько 13-ї години, патрульні отримали інформацію, про те, що невідомий громадянин намагається стрибнути з мосту на вулиці Вокзальній. Екіпаж миттєво прибув на місце події.

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Містяни, які наполягають на тому, що вони єлисаветградці ‒ на правильному шляху, ‒ історик

Автор: Адміністратор. Категорія Соціум.

Вигадувати нові назви міста аби довести українськість нашого регіону немає жодного сенсу. Про це заявила під час загальноміських громадянських зборів історик Ольга Скороход.

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