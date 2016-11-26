Новини Кіровограда - Єлисаветградський тиждень

Хто крутив "Прощання Слов'янки" у Кіровограді: УПЦ спростувала інформацію (ФОТО, ВІДЕО)
Вчора, 19 січня у обласному центрі віряни традиційно святкували Хрещення Гoспoднє, під час якого в одному із джерел було увімкнено радянський марш.
Вчора, 19 січня у обласному центрі віряни традиційно святкували Хрещення Гoспoднє, під час якого в одному із джерел було увімкнено радянський марш.
Хрещення Гoспoднє, яке вiдзнaчaють 19 сiчня, - третє i зaвершaльне велике святo рiздвянo-нoвoрiчнoгo циклу, яке в нaрoдi мaє нaзву Йoрдaн, aбo Вoдoхрещa. Iз Хрещенням Гoспoднiм пoв'язують хрещення в Йoрдaнi Христa.
Сьогодні, 19 січня, міський голова обласного центру Андрій Райкович вручив найвищу відзнаку міської ради – золотий знак "За заслуги" І ступеня голові наглядової ради "Ельворті-Груп" та "Гідросила-Груп" Павлу Штутману.
"Матч поколінь" виявив найсильніших 18 січня у Кіровограді в КДЮСШ № 3 відбувся традиційний міський турнір "Матч поколінь" з тенісу настільного серед молоді та дорослих.
Детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП упродовж 12 та 16 січня затримали шістьох осіб, причетних, за версією слідства, до організації схеми, внаслідок якої інтересам держави завдано збитків на суму близько 50 млн грн.
За попередніми даними, загалом громадяни зберігали вдома близько 2 кілограмів нарковмісних рослин, які вилучено та направлено на експертизи.
За минулу добу 12-13 січня фахівці Служби порятунку Кіровоградської області 9 разів виїжджали для надання допомоги водіям автомобілів, які потрапили на ускладнені ділянки дороги.
Сьогодні, близько 13-ї години, патрульні отримали інформацію, про те, що невідомий громадянин намагається стрибнути з мосту на вулиці Вокзальній. Екіпаж миттєво прибув на місце події.
Вигадувати нові назви міста аби довести українськість нашого регіону немає жодного сенсу. Про це заявила під час загальноміських громадянських зборів історик Ольга Скороход.
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