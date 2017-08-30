Олена Берестовенко повідомила, що рівень заробітної плати в Кіровоградській області зріс, і тепер складає близько 6300 гривень.
270 підприємств отримали фінансову допомогу на розвиток бізнесу
У 2017 році 270 підприємств скористалися послугою ПриватБанку за програмою КУБ (Країна успішного бізнесу) і отримали понад 55 мільйонів гривень на подальший розвиток бізнесу.
LEGO education буде впроваджено в одній з гімназій міста
Вчителі молодших класів Кропивницького гімназії пройшли тренінг по використанню LEGO education в роботі.
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«Солодка» торгівля організована перед стінами міськради
18 серпня був організований ярмарок перед стінами міськради, приурочений дню пасічника і свята Спаса, що наближається.
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Медзаклади міста готові до опалювального сезону на 70%
Медичні заклади міста Кропивницький потроху готуються до нового опалювального сезону.
Головні особливості сумок від Луї Вітон
Звичайно, існують багато будинків моди, які пропонують сучасні та неперевершені товари, але при цьому саме бренд Louis Vuitton здатен створити щось величне з багатьма різноманітними особливостями.
Корисні поради стосовно покупки найкращої люстри
На цей час велика кількість магазинів освітлювальної техніки пропонує своїм покупцям сучасні варіанти світильників для стелі та люстр.
Декілька причин, чому потрібно займатись танцями
Кожна людина мріє займатись чимось цікавим та насиченим на дозвіллі. Ще краще, коли це дозвілля сприяє оздоровленню, робить людину красивіше та виробляє у ньому багато корисних звичок та якостей.
Правила користування чоловічими трусами
Головною основою кожного чоловічого гардеробу є нижня білизна. Це нікого вже не дивує, бо саме цінне у чоловіка сховано саме під нею.
Поради покупцям катерів
Існує дуже багато стереотипів, які завжди допомагають вибрати якийсь конкретний варіант катеру або яхти.