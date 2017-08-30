270 підприємств отримали фінансову допомогу на розвиток бізнесу

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У 2017 році 270 підприємств скористалися послугою ПриватБанку за програмою КУБ (Країна успішного бізнесу) і отримали понад 55 мільйонів гривень на подальший розвиток бізнесу.

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Головні особливості сумок від Луї Вітон

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Звичайно, існують багато будинків моди, які пропонують сучасні та неперевершені товари, але при цьому саме бренд Louis Vuitton здатен створити щось величне з багатьма різноманітними особливостями.

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Корисні поради стосовно покупки найкращої люстри

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На цей час велика кількість магазинів освітлювальної техніки пропонує своїм покупцям сучасні варіанти світильників для стелі та люстр.

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Декілька причин, чому потрібно займатись танцями

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Кожна людина мріє займатись чимось цікавим та насиченим на дозвіллі. Ще краще, коли це дозвілля сприяє оздоровленню, робить людину красивіше та виробляє у ньому багато корисних звичок та якостей.

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Правила користування чоловічими трусами

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Головною основою кожного чоловічого гардеробу є нижня білизна. Це нікого вже не дивує, бо саме цінне у чоловіка сховано саме під нею.

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